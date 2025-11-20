Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Волейболистите на Славия тренираха със световен шампион по кикбокс

Волейболистите на Славия тренираха със световен шампион по кикбокс

  • 20 ное 2025 | 17:20
  • 217
  • 0

Волейболистите на Славия имаха специален гост по време на поредната си тренировка. Световният шампион по кикбокс Гриша Тодоров проведе занимание с "белите" в зала "Панайот Пондалов".

"Тази седмица имахме невероятната възможност да тренираме с Гриша Тодоров - световен шампион по кикбокс и карате киокушин, спортен специалист и треньор с 30-годишен опит в Лос Анджелис, САЩ. Проведохме кондиционна тренировка, съчетаваща физическа подготовка, ментална устойчивост, дисциплина и мотивация. Благодарим на Гриша Тодоров, че сподели своя опит и енергия. Очакваме с нетърпение следващата възможност да тренираме заедно", написаха от ВК Славия в официалната си страница във Фейсбук.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Веселин Брендьорфер и Александър Шопов: Кейта не беше тренирал и пипна 380

Веселин Брендьорфер и Александър Шопов: Кейта не беше тренирал и пипна 380

  • 20 ное 2025 | 14:33
  • 741
  • 0
Алекс Грозданов: Нямам търпение да видя какво ще бъде по време на Евроволей 2026 в София

Алекс Грозданов: Нямам търпение да видя какво ще бъде по време на Евроволей 2026 в София

  • 20 ное 2025 | 13:22
  • 2810
  • 0
Илия Петков и Гротадзолина с 6-а поредна загуба

Илия Петков и Гротадзолина с 6-а поредна загуба

  • 20 ное 2025 | 11:49
  • 598
  • 0
Христина Вучкова с 8 точки, Протон удари шампиона Локомотив (Калининград)

Христина Вучкова с 8 точки, Протон удари шампиона Локомотив (Калининград)

  • 20 ное 2025 | 11:11
  • 555
  • 0
Християн Великов продължава кариерата си чужбина

Християн Великов продължава кариерата си чужбина

  • 20 ное 2025 | 10:56
  • 1255
  • 4
Берое приключи участието си в Чалъндж къп

Берое приключи участието си в Чалъндж къп

  • 19 ное 2025 | 22:28
  • 1776
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 15:17
  • 16502
  • 24
Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

  • 20 ное 2025 | 11:18
  • 28417
  • 53
Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

  • 20 ное 2025 | 15:31
  • 11303
  • 20
Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

  • 20 ное 2025 | 15:41
  • 7996
  • 2
Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

  • 20 ное 2025 | 14:45
  • 26165
  • 31
Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 10272
  • 0