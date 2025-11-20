Волейболистите на Славия тренираха със световен шампион по кикбокс

Волейболистите на Славия имаха специален гост по време на поредната си тренировка. Световният шампион по кикбокс Гриша Тодоров проведе занимание с "белите" в зала "Панайот Пондалов".

"Тази седмица имахме невероятната възможност да тренираме с Гриша Тодоров - световен шампион по кикбокс и карате киокушин, спортен специалист и треньор с 30-годишен опит в Лос Анджелис, САЩ. Проведохме кондиционна тренировка, съчетаваща физическа подготовка, ментална устойчивост, дисциплина и мотивация. Благодарим на Гриша Тодоров, че сподели своя опит и енергия. Очакваме с нетърпение следващата възможност да тренираме заедно", написаха от ВК Славия в официалната си страница във Фейсбук.