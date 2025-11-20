Популярни
Александър Донски допусна поражение в Бергамо

  • 20 ное 2025 | 17:20
Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 100“ в Бергамо (Италия) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът отстъпи пред италианския квалификант Андреа Гуериери с 4:6, 0:6 за 70 минути на корта.

Донски допусна един пробив в първия сет, а във втората част не успя да вземе нито един гейм и приключи участието си в надпреварата.

Преди тази среща той записа три поредни победи, след като започна от квалификациите.

Вчера националът загуби и в първия кръг на двойки.

