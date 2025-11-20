Популярни
Кристъл Палас вече преговаря с френски национал

  • 20 ное 2025 | 17:01
  • 479
  • 0

Английският футболен клуб Кристал Палас е започнал преговари с френския национал Жан-Филип Матета за удължаването на договора му, съобщи „Скай Спортс“. След първоначалните дискусии двете страни имат определени различия, но „орлите“ не са притеснени от ситуацията, тъй като от настоящия контракт на нападателя остават 18 месеца. Интересът от други отбори към Матета се е засилил и от Палас са показали, че са наясно с това. 28-годишният французин, който пристигна в тима от германския Майнц през 2022 година, има 6 гола в 11 мача този сезон в Премиър лийг. Той направи дебюта си за Франция миналия месец и оттогава е отбелязал два гола в трите си мача за „петлите“.

Снимки: Gettyimages

