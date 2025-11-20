Популярни
Везенков срещу Париж Баскет и топ мачовете, които ще разтърсят уикенда

  • 20 ное 2025 | 16:37
Ноември е месецът на кулминациите, но този уикенд е специален. В периода 20-24 ноември всички спортни фенове ще могат да се насладят на спектакъл, който е изпълнен с ключови сблъсъци и класически футболни и баскетболни дербита.

Този уикенд е специален и започва още от четвъртък

От европейския баскетбол до най-горещите футболни срещи, inbet Специален дава на запалянковците повод да вдигнат адреналина до небето. Те предлагат увеличени коефициенти за ключови моменти от дербитата. Горещата серия започва на 20 ноември с баскетболния дуел между титаните Реал Мадрид – Жалгирис. Знаейки силата на „Кралския клуб“ в началото на всеки мач, inbet предлага завишен коефициент за Първо полувреме – Победител: Реал Мадрид – от 1.48 на 2.00. Фокусът в Евролигата е върху българската звезда с гръцко гражданство Александър Везенков, който с Олимпиакос посреща Париж Баскет на 21 ноември. Всички погледи са приковани към неговото представяне, като специалният пазар за Над 19.5 точки на Везенков е 1.85.

Футболна експлозия: Дерби дела Мадонина и сблъсъците на Острова

След като работната седмица приключи, прожекторите ще се насочат към най-големите футболни стадиони през уикенда. Във Франция битката Ница – Марсилия на 21 ноември често е синоним на голове. Затова пазарът за Брой голове Над 2.5 е апетитен, а коефициентът е увеличен от 1.70 на 2.20.

На 22 ноември българската Първа лига предлага своето скромно дерби: ЦСКА – Ботев (Пловдив). Увереността в бързия старт на армейците се отразява в увеличеното предложение за Първо полувреме – Победител: ЦСКА – коефициентът се променя експоненциално от 1.75 на 2.40.

Английската ярост

Висшата лига е в своя пик със сблъсъци на 22 и 23 ноември. Нюкасъл посреща Манчестър Сити на 22-ри и се очаква гражданите да отбележат първи, затова пазарът Първи гол: Манчестър Сити е завишен от 1.73 на 2.40. Арсенал и Тотнъм се изправят в Дербито на Северен Лондон 23 ноември. В тази класика почти винаги има голове още в началото. Коефициентът за Първо полувреме – Брой голове Над 0.5 е увеличен от 1.33 на 2.00. Кулминацията идва на 24 ноември с Манчестър Юнайтед – Евертън. Залогът за Първи гол: Манчестър Юнайтед е увеличен от 1.55 на 2.00.

Дерби дела Мадонина

Дербито, заради което поне седмица един град не спи. На 23 ноември ще станем свидетели на един от най-емоционалните сблъсъци в света – Интер срещу Милан. Няма как да мине без интензивни емоции. Седем пъти европейски шампион срещу три пъти европейски шампион. По традиция, пазарът за Брой картони в това дерби е силно търсен, като се очаква актуализация на специалния коефициент за него. Този уикенд е посветен на силните емоции, а увеличените коефициенти от inbet Специален дават на феновете възможност да превърнат познанията си в допълнително вълнение, докато наблюдават най-големите спортни истории.

(В материала има продуктово позициониране)

