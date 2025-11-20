Популярни
  • 20 ное 2025 | 15:50
Силвия Митева води обучение за треньори в Монголия

Бившата национална състезателка, главен треньор на клуб „Сияние“ и един от най-добрите ни международни съдии Силвия Митева е сред водещите преподаватели в Академията на Международната федерация по гимнастика, ниво 1 за треньори по художествена гимнастика, която тази седмица се провежда в Монголия.

Семинарът, организиран от Монголския национален олимпийски комитет (МНОК) с подкрепата на програмата за олимпийска солидарност на Международния олимпийски комитет, е изцяло насочен към художествената гимнастика. В него водещи специалисти са Силвия Митева и португалската треньорка Елена Диас. Участие взимат 17 треньорки от различни клубове в страната.

Двете специалистки се срещнаха с генералния секретар на МНОК Енхбат Бадар‑Ууган, с генералния секретар на Монголската федерация по художествена гимнастика Галбадрах Ерөөлбат и с първия вицепрезидент на МНОК Чойжгавын Наранбаатар.

Чойжгавын Наранбаатар насърчи треньорките да използват обучението като възможност за обмен на опит и подобряване на подготовката на своите състезателки. Целта на семинара е да разшири знанията на участничките и да подпомогне развитието на художествената гимнастика в Монголия чрез актуални методики и практични занятия.

