Шиникова се класира за полуфиналите на двойки в Анталия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Шиникова и Андрея Присъкариу (Румъния), поставени под №2 при дуетите, спечелиха на четвъртфиналите със 7:6(7), 3:6, 10-6 срещу Миа Хорвит (САЩ) и Ангелина Виргес (Германия). Двубоят продължи час и 54 минути.

Българката и румънката поведоха с 4:1 в първия сет, но допуснаха обрат за 5:6, а при този резултат спасиха три сетбола при сервис на съперничките им. Шиникова и Присъкариу спасиха още два сетбола в тайбрека, който в крайна сметка спечелиха с 9-7 точки. Втората част беше спечелена с 6:3 от Виргес и Хорвит и така се стигна до шампионски тайбрек. В него Шиникова и Присъкариу поведоха с 6-1 точки и без проблеми затвориха мача в своя полза с 10-6.

За място на финала Изабелла Шиникова и Андрея Присъкариу ще играят срещу третите поставени Илинка Амариеи (Румъния) и Лучия Чирич-Багарич (Хърватия).

Поставените под №4 сестри Лиа и Алекса Каратанчеви пък загубиха на четвъртфиналите на двойки с 4:6, 6:4, 3-10 от Анина Ланц (Швейцария) и Лорена Шедел (Германия) за 95 минути игра.

Лиа Каратанчева допусна поражение и във втория кръг на сингъл на турнира в Анталия.

Поставената под №3 Каратанчева загуби от швейцарката Фиона Ганц с 6:1, 4:6, 3:6 за точно два часа на корта.

Българката спечели убедително първия сет, но в следващите две части допусна по два пробива и отпадна от надпреварата.