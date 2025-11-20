Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Веласкес застава пред медиите в петък

Веласкес застава пред медиите в петък

  • 20 ное 2025 | 15:15
  • 541
  • 1

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя от 16-ия кръг на efbet Лига срещу Монтана. Брифингът ще се проведе в 16:00 часа в петък, 21 ноември в залата за пресконференции в Сектор „В“ на стадион „Георги Аспарухов“.

В Испания пак хвалят Хулио Веласкес
В Испания пак хвалят Хулио Веласкес

Тренировката в петък, 21 ноември, стартира в 11:00 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите.

Тренировката в събота, 22 ноември, започва в 15:00 и ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути.

Двубоят между “сините” и Монтана е в неделя, 23 ноември, от 17:00 часа на стадион „Огоста“.

