Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. "Сините" със закрита тренировка в четвъртък

"Сините" със закрита тренировка в четвъртък

  • 19 ное 2025 | 21:01
  • 472
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Монтана - Левски

Отборът на Левски продължава с подготовката си за мача срещу Монтана от 16-ия кръг на efbet Лига. Тренировката в четвъртък, 20 ноември, стартира в 11:00 часа и ще се проведе на стадион "Георги Аспарухов".

Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите. Двубоят на стадион "Огоста" е в неделя, 23 ноември, от 17:00 часа.

"Сините" ще търсят завръщане на победния път, след като преди паузата за националните отбори загубиха дербито с ЦСКА (0:1). Тимът на Хулио Веласкес е на върха в класирането, като има преднина от 5 точки пред втория ЦСКА 1948.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ФК Брацигово поиска съдии от София за мачовете от "А" ОГ Пазарджик, стадионът в града ще заблести с ново осветление

ФК Брацигово поиска съдии от София за мачовете от "А" ОГ Пазарджик, стадионът в града ще заблести с ново осветление

  • 19 ное 2025 | 19:19
  • 835
  • 0
Марица (Пловдив) елиминира Левски (Карлово) за купата на АФЛ

Марица (Пловдив) елиминира Левски (Карлово) за купата на АФЛ

  • 19 ное 2025 | 19:13
  • 1130
  • 0
ЦСКА U14 се класира за полуфиналите на Купата на БФС

ЦСКА U14 се класира за полуфиналите на Купата на БФС

  • 19 ное 2025 | 18:49
  • 972
  • 1
България се изкачи в ранглистата на ФИФА

България се изкачи в ранглистата на ФИФА

  • 19 ное 2025 | 18:09
  • 14074
  • 28
Созопол се раздели с френски нападател

Созопол се раздели с френски нападател

  • 19 ное 2025 | 18:07
  • 922
  • 0
Рожденик с два гола в дербито на Хасково за купата на АФЛ

Рожденик с два гола в дербито на Хасково за купата на АФЛ

  • 19 ное 2025 | 17:50
  • 1504
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионска лига! Лас Палмас 2:0 Левски! Следете мача ТУК!

Шампионска лига! Лас Палмас 2:0 Левски! Следете мача ТУК!

  • 19 ное 2025 | 22:00
  • 5256
  • 5
Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

  • 19 ное 2025 | 14:30
  • 15917
  • 63
Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 19 ное 2025 | 21:28
  • 4484
  • 0
България се изкачи в ранглистата на ФИФА

България се изкачи в ранглистата на ФИФА

  • 19 ное 2025 | 18:09
  • 14074
  • 28
Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

  • 19 ное 2025 | 16:07
  • 13815
  • 25
Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

  • 19 ное 2025 | 10:28
  • 9416
  • 13