Красимир Инински зареди с настроение националите ни по бокс преди Евро'25

Президентът на Българска федерация бокс Красимир Инински посети последната тренировка на националния отбор преди Европейското първенство за мъже и жени до 23 години в Будапеща. Той изпрати лично боксьорите ни, мотивирайки ги да дадат най-доброто от себе си в унгарската столица.

„Благодаря ви, че дадохте максимума от себе си в хода на подготовката. Ние, в лицето на федерацията, се постарахме да ви осигурим всички необходимо, за да се намирате в най-добрата възможна форма. За някои от вас това е първи такъв форум, за други – последен. Пожелавам ви да оставите душите и сърцата си на ринга, за да материализирате всички лишения и труд, които вложихте в последните седмици. Накарайте ни да се гордеем с вас и отстоявайте себе си пред всеки съперник. Всеки от вас е достоен да се качи на почетната стълбичка и да се върне като шампион и медалист“, каза Инински на националите.

Отборът ни, воден от треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев, пътува утре за Будапеща. Шампионатът започва в събота, когато ще се проведе жребият за отделните категории. България ще бъде представена от седем национали – Радослав Росенов, Викторио Илиев, Румен Руменов, Стелиан Страхилов, Уилиам Чолов, Семион Болдирев и Кирил Георгиев.