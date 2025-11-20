Червен бряг ще кандидатства за финансиране на ремонт на лекоатлетическа писта

Червен бряг да кандидатства по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни обекти 2025 г., реши на редовно заседание Общинският съвет.

В решението е записано, че се дава съгласие Общината, представлявана от кмета Атанас Атанасов, да кандидатства пред Министерството на младежта и спорта с проектно предложение с наименование "Ремонт на лекоатлетическа писта“. Общинският съвет одобри собствения принос на Общината да бъде в размер на 25% от стойността на бюджета на проекта, или 286 838,05 лева с ДДС.

В предложението се посочва, че Общината е допустим бенефициент за кандидатстване по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни обекти 2025 г. Настоящата програма е на основание Наредба 1 за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти държавна и общинска собственост. Прогнозният размер на финансиране по нея е 33 милиона лева. Условието е кандидатите да осигурят самоучастие в размер от 10 до 30% от общата стойност на средствата.

Обектът е публична общинска собственост, с трайно ползване за стадион. Площта по кадастрални данни е 37 086 кв.м. Проектът включва ремонт на лекоатлетическа писта, която е с площ 2397,95 кв.м. Тя ще бъде използвана за интензивна подготовка на лекоатлетите от Спортен клуб по лека атлетика "Спринт“- Червен бряг, в който тренират 75 състезатели под 18-годишна възраст и 10 пълнолетни.

С изпълнението на проекта Общината ще разполага със стандартна лекоатлетическа писта и може да бъде домакин на официални състезания.

Общинският съвет възложи на кмета Атанасов да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия и да вземе всички решения в границите на своите правомощия за подготовката и окомплектоването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на Закона за обществените поръчки, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

Решението беше гласувано поименно и прието с единодушие.