Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Карлос Насар ще е “Гостът на Sportal.bg”
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Червен бряг ще кандидатства за финансиране на ремонт на лекоатлетическа писта

Червен бряг ще кандидатства за финансиране на ремонт на лекоатлетическа писта

  • 20 ное 2025 | 14:49
  • 171
  • 0
Червен бряг ще кандидатства за финансиране на ремонт на лекоатлетическа писта

Червен бряг да кандидатства по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни обекти 2025 г., реши на редовно заседание Общинският съвет.

В решението е записано, че се дава съгласие Общината, представлявана от кмета Атанас Атанасов, да кандидатства пред Министерството на младежта и спорта с проектно предложение с наименование "Ремонт на лекоатлетическа писта“. Общинският съвет одобри собствения принос на Общината да бъде в размер на 25% от стойността на бюджета на проекта, или 286 838,05 лева с ДДС.

В предложението се посочва, че Общината е допустим бенефициент за кандидатстване по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни обекти 2025 г. Настоящата програма е на основание Наредба 1 за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти държавна и общинска собственост. Прогнозният размер на финансиране по нея е 33 милиона лева. Условието е кандидатите да осигурят самоучастие в размер от 10 до 30% от общата стойност на средствата.

Обектът е публична общинска собственост, с трайно ползване за стадион. Площта по кадастрални данни е 37 086 кв.м. Проектът включва ремонт на лекоатлетическа писта, която е с площ 2397,95 кв.м. Тя ще бъде използвана за интензивна подготовка на лекоатлетите от Спортен клуб по лека атлетика "Спринт“- Червен бряг, в който тренират 75 състезатели под 18-годишна възраст и 10 пълнолетни.

С изпълнението на проекта Общината ще разполага със стандартна лекоатлетическа писта и може да бъде домакин на официални състезания.

Общинският съвет възложи на кмета Атанасов да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия и да вземе всички решения в границите на своите правомощия за подготовката и окомплектоването на проектното предложение, както и провеждането на всички процедури по реда на Закона за обществените поръчки, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.

Решението беше гласувано поименно и прието с единодушие.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

България с 12 атлети на Европейското по крос-кънтри

България с 12 атлети на Европейското по крос-кънтри

  • 18 ное 2025 | 16:38
  • 1891
  • 0
Пет от най-добрите! Ретроспекция на петте европейски титли на Батоклети в крос-кънтрито

Пет от най-добрите! Ретроспекция на петте европейски титли на Батоклети в крос-кънтрито

  • 18 ное 2025 | 14:13
  • 497
  • 0
Епопея до родното място на Юсейн Болт след урагана Мелиса: Той помага за възстановяването на училището си

Епопея до родното място на Юсейн Болт след урагана Мелиса: Той помага за възстановяването на училището си

  • 18 ное 2025 | 10:36
  • 4054
  • 1
Андрю Поци е новият председател на Комисията на атлетите към UKA

Андрю Поци е новият председател на Комисията на атлетите към UKA

  • 18 ное 2025 | 10:27
  • 384
  • 0
Сблъсък на шампиони на 10 000 метра! Гресие и Лобалу подновяват съперничеството си в Женева

Сблъсък на шампиони на 10 000 метра! Гресие и Лобалу подновяват съперничеството си в Женева

  • 18 ное 2025 | 10:16
  • 621
  • 0
Обявиха финалистите за наградата "Феърплей“ в атлетиката

Обявиха финалистите за наградата "Феърплей“ в атлетиката

  • 18 ное 2025 | 10:04
  • 1941
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар в “Гостът на Sportal.bg”: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар в “Гостът на Sportal.bg”: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 14:22
  • 9184
  • 6
Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

  • 20 ное 2025 | 11:18
  • 19694
  • 36
Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

  • 20 ное 2025 | 14:45
  • 12776
  • 12
Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 6378
  • 0
Левски с тежка загуба в Шампионската лига

Левски с тежка загуба в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 22:00
  • 28609
  • 41
Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 19 ное 2025 | 21:28
  • 12552
  • 1