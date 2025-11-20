Популярни
  • 20 ное 2025 | 14:24
Българската конфедерация по кикбокс и муай тай е вече част от IFMA

България изпрати първите си представители на Европейското първенство по муай тай на световнета организация International Federation of Muay Thai Amateurs (IFMA), което стартира днес в Атина, Гърция.

Българската конфедерация по кикбокс и муай тай официално е част от IFMA. Новината потвърдиха лично от ръководството на българската централа, които са и пълноправен член на другата голяма организация WAKO.

„Членството в IFMA е мечта, която отваря нови възможности за българските състезатели, треньори и клубове: участие на международни турнири под егидата на IFMA, достъп до световни обучения и стандарти, както и повишен международен престиж. Първата крачка вече е направена. Вече сме част от Европейското първенство!Ние виждаме това не просто като признание, а като ангажимент — ангажимент да отстояваме високи стандарти, професионализъм и честност във всички наши дейности. Костваше ни много време и усилия, много кореспонденция и доказателства за нашето развитие през годините. Беше наистина трудно, особено през последните месеци, защото работехме под голямо напрежение и натиск, но го направихме. Това е огромна крачка и успех на ръководството в името на спорта. Ще разчитам на всички клубове, които развиват спорта муай тай. Работата тепърва предстои. Знам, че ще ни трябва време докато отново възвърнем блясъка на националите по муай тай от миналото, но знам, че ще бъдем подкрепени от доказаните специалисти през годините като Станислав Бахчеванов, Николай Атанасов, Йордан Янков, Красимир Димов и още много други наши шампиони и треньори, които „горят“ в този спорт. Ще направим всичко необходимо, ще отделим нужните средства и време, ще квалифицираме съдии и треньори, ще закупим необходимата екипировка и ще участваме в турнирите“, съобщи президентът на БККМ Галин Димов.

