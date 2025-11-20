Популярни
Очаквайте: Карлос Насар ще е “Гостът на Sportal.bg”
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Берое се раздели с американски гард

Берое се раздели с американски гард

  • 20 ное 2025 | 13:06
  • 158
  • 0
Берое се раздели с американски гард

Мъжкият баскетболен Берое се раздели с американецът Дариъс Куизенбери по взаимно съгласие. Това съобщиха от клуба на своята официална страница.

"БК Берое благодари на Дариъс за съвместната работа и му пожелава успех в бъдеще", написаха от клуба.

Гардът бе привлечен в началото на месец август и изигра седем официални срещи с екипа на тима. В тях записа средно на мач по 18.7 точки, 5.0 асистенции, 4.4 борби и 3.3 откраднати топки.

Снощи Берое победи Левски в среща от НБЛ, а по-рано през деня клубът обяви привличането на гардът Николай Иванов.

