  3. Лиа Каратанчева допусна поражение в Анталия

Лиа Каратанчева допусна поражение в Анталия

  • 20 ное 2025 | 13:02
Лиа Каратанчева допусна поражение в Анталия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева допусна поражение във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 3 Каратанчева загуби от швейцарката Фиона Ганц с 6:1, 4:6, 3:6 за точно два часа на корта.

Българката спечели убедително първия сет, но в следващите две части допусна по два пробива и не успя да продължи напред.

По-късно днес предстоят два мача с българско участие на четвъртфиналите на двойки в надпреварата. Поставените под номер 4 сестри Лиа и Алекса Каратанчева излизат срещу Анина Ланц (Швейцария) и Лорена Шедел (Германия), а Изабелла Шиникова и Андрея Присъкариу (Румъния), втори в схемата при дуетите, срещат Миа Хорвит (САЩ) и Ангелина Виргес (Германия).

