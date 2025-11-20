Илия Петков и Гротадзолина с 6-а поредна загуба

Световните вицешампиони с България Илия Петков и Георги Татаров и техният Юаса Батери (Гротадзолина) допуснаха 6-а поредна загуба в Суперлигата на Италия.

Гротадзолина загуби гостуването си на Алианц в Милано с 0:3 (17:25, 18:25, 21:25) в отложен мач от 6-ия кръг.

Илия Петков игра цял мач за гостите, но записа само 2 точки (40% ефективност в атака - -3).

Георги Татаров не се появи в игра за гостите

Амир Мохамад Голзадех (1 ас, 1 блок) и Джулио Магалини (2 блока) реализира по 13 точки за Гротадзолина.

Белгийският диагонал Фере Регерс (1 ас, 3 блока, 64% ефективност в атака - +11) заби 20 точки за успеха на Милано.

Франческо Речине добави 11 точки (1 ас, 1 блок).

Тацунори Оцука се отличи с 10 точки (1 блок).

АЛИАНЦ (МИЛАНО) - ЮАСА БАТЕРИ (ГРОТАДЗОЛИНА) 3:0 (25:17, 25:18, 25:21)

МИЛАНО: Фернандо Крелинг 2, Фере Регерс 20, Франчесок Речине 11, Тацунори Оцука 10, Едоардо Канески 4, Габриеле Ди Мартино 7 - Дамиана Катания-либеро (Матео Стафорини, Алесандро Бенакио)

Старши треньор: РОБЕРТО ПИАЦА

ГРОТАДЗОЛИНА: Марко Фаласки 1, Амир Голзадех 13, Джулио Магалини 13, Микеле Федрици 5, ИЛИЯ ПЕТКОВ 2, Драган Станкович 6 - Андреа Маркизио-либеро (Мануеле Маркиани, Лазар Копривица, Марко Пеликани)

Старши треньор: МАСИМИЛИАНО ОРТЕНЗИ.