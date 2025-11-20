Христина Вучкова с 8 точки, Протон удари шампиона Локомотив (Калининград)

Капитанът на националния отбор по волейбол за жени на България Христина Вучкова изигра страхотен мач и помогна много на своя клуб Протон (Саратов), за да победи шампиона Локомотив (Новосибирск) с 3:0 (29:27, 25:20, 25:21) в мач от 9-ия кръг от Суперлигата на Русия.

Христина Вучкова реализира 8 точки (2 блока, 60% ефективност в атака - +7).

Екатерина Геращенкова заби 21 точки (1 ас, 2 блока) за успеха на Протон.

Това 5-и успех за Протон и с актив от 15 точки (5 победи, 4 загуби) заема 5-о във временното класиране.

Локомотив е четвърти с 16 точки.

