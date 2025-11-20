Вучевич за втори път този сезон донесе победа на Портланд с кош със сирената

Баскетболистите на Чикаго Булс доминираха в Портланд през целия мач, но в четвъртата част домакините се сетиха, че и те могат да играят баскетбол. Те започнаха епичен обрат, но Никола Вучевич с тройка със сирената заглуши целия Орегон – 122:121. Изглежда, че на черногореца му харесва да бъде героят, който отбелязва точки със сирената, тъй като като за втори път този сезон той носи победа на своя отбор по този начин.

Биковете водеха с 21 точки, но отборът на Портланд заигра фантастично в последната четвъртина и започна да топи изоставането. Секунди преди края резултатът стигна до 121:119, но накрая Вучевич се намеси.

Най-добрият черногорски баскетболист завърши мача с 27 точки, осем борби и две асистенции. Той реализира пет от деветте си опита за стрелба от далечно разстояние, но петата си тройка вкара, когато беше най-важно. Коби Уайт допринесе за успеха с 25 точки и седем асистенции.

2 GAMES.

2 TRIPLES.

2 GAME-WINNERS THIS SEASON.



🙌 NIKOLA VUČEVIĆ IS CLUTCH 🙌 pic.twitter.com/zLNLPqer1d — NBA (@NBA) November 20, 2025

За тима от Орегон Джерами Грант записа 33 точки и 9 овладени топки. Дени Авдия направи трипъл-дабъл с 32 точки и по 11 борби и асистенции, но всичко това остана в сянката на победния изстрел на Вучевич. Донован Клингън завърши със 17 точки и рекордните за кариерата си 21 борби, от които 10 бяха в атака.