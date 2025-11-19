Популярни
Лапеня за Вечното дерби: Това е абсолютно луд мач

  • 19 ное 2025 | 09:06
  • 1758
  • 2
Лапеня за Вечното дерби: Това е абсолютно луд мач

Капитанът на ЦСКА Адриан Лапеня даде кратко интервю за испанския влогър Рафаел Ескриг, който дойде у нас, за да отрази вечното дерби.

"Вървиш си из улицата и всеки те окуражава, стискат ти ръката, потупват те по гърба. Все едно един мач се играе на трибуните, а друг на терена. Това е абсолютно луд двубой. Искам да кажа - можете да го гледате на видеоклипове или по телевизията, но когато наистина сте там, е съвсем различно", разказа Лапеня, извел армейците с капитанската лента при победата над Левски.

"Стъпих на краката си и съм много благодарен, защото съотборниците ми помогнаха много да се установя, пристигайки в нова за мен страна. Не очаквах да бъдат толкова гостоприемни, защото може да чуете "България" и да си помислите: "Уф, каква студена държава". През ноември чух за интереса на клуба и бях наистина развълнуван, защото това е отбор, който познавах от добрите му европейски дни", сподели испанецът за пристигането си у нас.

