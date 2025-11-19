Английски консултант ще помага на ЦСКА за "Българска армия"

ЦСКА е наел английски специалист, който ще консултира клуба за построяването на терена на новия стадион "Българска армия", пише "24 часа".

В последните дни започнаха да пристигат и първите елементи от осветление. През миналата седмица пък "червените" направиха проба на една от 34-те колони, които ще бъдат поставени на изцяло реновираното съоръжение. Грубият строеж вече е пред приключване, като остава само да се затвори козирката на сектор А, както и фасадата на стадиона.

Паралелно започна работа и по довършване на вътрешните помещения. Клубът си е поставил за цел реконструкцията да приключи за новия сезон в Първа лига, както и за евентуалното участие в евротурнирите, което към този момент не е толкова близка цел.