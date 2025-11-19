Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Английски консултант ще помага на ЦСКА за "Българска армия"

Английски консултант ще помага на ЦСКА за "Българска армия"

  • 19 ное 2025 | 09:02
  • 1844
  • 0
Английски консултант ще помага на ЦСКА за "Българска армия"

ЦСКА е наел английски специалист, който ще консултира клуба за построяването на терена на новия стадион "Българска армия", пише "24 часа".

В последните дни започнаха да пристигат и първите елементи от осветление. През миналата седмица пък "червените" направиха проба на една от 34-те колони, които ще бъдат поставени на изцяло реновираното съоръжение. Грубият строеж вече е пред приключване, като остава само да се затвори козирката на сектор А, както и фасадата на стадиона.

Паралелно започна работа и по довършване на вътрешните помещения. Клубът си е поставил за цел реконструкцията да приключи за новия сезон в Първа лига, както и за евентуалното участие в евротурнирите, което към този момент не е толкова близка цел.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА вади български паспорт на основен защитник

ЦСКА вади български паспорт на основен защитник

  • 19 ное 2025 | 09:23
  • 894
  • 0
Монтана без основния си страж срещу Левски

Монтана без основния си страж срещу Левски

  • 19 ное 2025 | 09:21
  • 398
  • 0
Лапеня за Вечното дерби: Това е абсолютно луд мач

Лапеня за Вечното дерби: Това е абсолютно луд мач

  • 19 ное 2025 | 09:06
  • 1751
  • 2
Миро Начев претърпя успешна операция

Миро Начев претърпя успешна операция

  • 19 ное 2025 | 08:59
  • 284
  • 0
Иван Цветанов става спортен директор в Ботев

Иван Цветанов става спортен директор в Ботев

  • 19 ное 2025 | 08:57
  • 403
  • 1
Груев: Най-после позитивен резултат

Груев: Най-после позитивен резултат

  • 19 ное 2025 | 00:43
  • 2106
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

България може! Треснахме Грузия

България може! Треснахме Грузия

  • 18 ное 2025 | 23:38
  • 134299
  • 532
Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

  • 19 ное 2025 | 00:29
  • 24427
  • 78
Александър Димитров: Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора - защото вярвам в тях

Александър Димитров: Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора - защото вярвам в тях

  • 18 ное 2025 | 23:58
  • 10324
  • 38
Десподов: Играхме за честта си и да покажем, че можем

Десподов: Играхме за честта си и да покажем, че можем

  • 19 ное 2025 | 00:01
  • 10109
  • 17
Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

  • 18 ное 2025 | 23:44
  • 37406
  • 29
Разгромни резултати и изненади в последния ден на световните квалификации

Разгромни резултати и изненади в последния ден на световните квалификации

  • 18 ное 2025 | 23:35
  • 47454
  • 15