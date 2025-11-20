Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Ирбис-Скейт победи НСА и подари купата на България на ЦСКА

Ирбис-Скейт победи НСА и подари купата на България на ЦСКА

  • 20 ное 2025 | 09:36
  • 271
  • 0
Ирбис-Скейт победи НСА и подари купата на България на ЦСКА

В четвъртък се изигра последният мач от първия кръг на Държавното първенство по хокей на лед при мъжете между отборите на Ирбис и НСА. Мачът бе важен и за определяне на носителя на Купата на България. НСА бяха без загуба досега, докато Ирбис допуснаха тежка загуба от ЦСКА преди три седмици. Изглежда тази загуба бе катализатора за отбора, доминирал през последните 10 години.

Ирбис спечели и трите третини и накрая се поздрави с победата с 8:4.Тази победа подари купата на България на ЦСКА след като и трите водещи отбора се изравниха по точки, но армейците благодарение на изразителната победа с 9:2 над Ирбис застана на първо място.

Мачът бе приятен за гледане като от Ирбис поддържаха разлика от 2-3 гола през по- голямата част от двубоя. От НСА така и не намериха сили да обърнат изхода на мача, макар че в определени моменти доминираха. На вратата на Ирбис Димитров бе солиден докато отсреща Табаков и Шипков бяха колебливи. Добро включване направиха младите Радев и Жеков за Ирбис, докато за НСА руските попълнения нямаха ден. В отделните третини 2-0,3-2,3-2 за Ирбис, броя на ударите бе 47-44 в полза на НСА, а наказателните минути по 8 за двата отбора.

Голмайстори за Ирбис станаха Радев и Залеев с по 2, а Наков, Гачев, Акексиев и Жеков се разписаха по веднъж. За НСА точен на два пъти бе Кареев.

Сега предстои втори кръг в състав от ЦСКА, Ирбис, НСА и Славия, който започва на 26 ноември.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 20 ное 2025 | 07:55
  • 863
  • 0
Овечкин изравни рекорд в НХЛ

Овечкин изравни рекорд в НХЛ

  • 20 ное 2025 | 06:17
  • 1317
  • 0
Нападател на Флорида се изгори на барбекю и ще отсъства няколко седмици

Нападател на Флорида се изгори на барбекю и ще отсъства няколко седмици

  • 19 ное 2025 | 21:25
  • 502
  • 1
Нейт Даниелсън записа първите си точки в НХЛ, Детройт победи Сиатъл

Нейт Даниелсън записа първите си точки в НХЛ, Детройт победи Сиатъл

  • 19 ное 2025 | 10:30
  • 566
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 19 ное 2025 | 10:21
  • 775
  • 0
Сидни Кросби се надява, че Олимпиадата 2026 няма да е последната в кариерата му

Сидни Кросби се надява, че Олимпиадата 2026 няма да е последната в кариерата му

  • 19 ное 2025 | 09:03
  • 915
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Последните борещи се отбори за Мондиал 2026 ще разберат своите съперници днес

Последните борещи се отбори за Мондиал 2026 ще разберат своите съперници днес

  • 20 ное 2025 | 10:30
  • 303
  • 0
Норвежки специалист може да поеме Лудогорец съвсем скоро

Норвежки специалист може да поеме Лудогорец съвсем скоро

  • 20 ное 2025 | 09:34
  • 1922
  • 2
Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 2125
  • 0
Левски с тежка загуба в Шампионската лига

Левски с тежка загуба в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 22:00
  • 25363
  • 38
Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 19 ное 2025 | 21:28
  • 10143
  • 1
България се изкачи в ранглистата на ФИФА

България се изкачи в ранглистата на ФИФА

  • 19 ное 2025 | 18:09
  • 24054
  • 57