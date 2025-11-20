Ирбис-Скейт победи НСА и подари купата на България на ЦСКА

В четвъртък се изигра последният мач от първия кръг на Държавното първенство по хокей на лед при мъжете между отборите на Ирбис и НСА. Мачът бе важен и за определяне на носителя на Купата на България. НСА бяха без загуба досега, докато Ирбис допуснаха тежка загуба от ЦСКА преди три седмици. Изглежда тази загуба бе катализатора за отбора, доминирал през последните 10 години.

Ирбис спечели и трите третини и накрая се поздрави с победата с 8:4.Тази победа подари купата на България на ЦСКА след като и трите водещи отбора се изравниха по точки, но армейците благодарение на изразителната победа с 9:2 над Ирбис застана на първо място.

Мачът бе приятен за гледане като от Ирбис поддържаха разлика от 2-3 гола през по- голямата част от двубоя. От НСА така и не намериха сили да обърнат изхода на мача, макар че в определени моменти доминираха. На вратата на Ирбис Димитров бе солиден докато отсреща Табаков и Шипков бяха колебливи. Добро включване направиха младите Радев и Жеков за Ирбис, докато за НСА руските попълнения нямаха ден. В отделните третини 2-0,3-2,3-2 за Ирбис, броя на ударите бе 47-44 в полза на НСА, а наказателните минути по 8 за двата отбора.

Голмайстори за Ирбис станаха Радев и Залеев с по 2, а Наков, Гачев, Акексиев и Жеков се разписаха по веднъж. За НСА точен на два пъти бе Кареев.

Сега предстои втори кръг в състав от ЦСКА, Ирбис, НСА и Славия, който започва на 26 ноември.