Година след отеглянето си Рафа се завърна на корта

Година след като се сбогува с професионалния тенис, Рафаел Надал взе прочутата си ракета "Баболат" и отново стъпи на корта. Носителят на 22 титли от Големия шлем проведе тренировка в своята Академия в Майорка заедно с младата изгряваща звезда Александра Еала.

Заниманието имаше силен емоционален заряд, а Надал избра перфектния спаринг партньор. Александра е един от най-ярките млади таланти, излезли от Академията му. Тя пристигна в Майорка през 2018 г., завърши я през 2023 г., а тази година привлече вниманието към себе си с отлични изяви. 20-годишната филипинка стигна до полуфинал в Маями, където елиминира Ига Швьонтек, а три месеца по-късно игра първия си финал на трева - на WTA 250 турнира в Ийстборн. Еала вече е под №50. в световната ранглиста, но не забравя мястото, откъдето е тръгнала, и винаги с удоволствие се връща там.

Александра пристигна в Майорка като талантлива девойка, а се разви в уравновесен, дисциплиниран професионалист. Сега тя отново сподели корта със своя ментор – този път не като ученичка, а като изгряваща WTA тенисистка, която размени удари със своя идол, една от живите легенди на аристократичния спорт.

"Една година по-късно. Чувството да се завърна на тенис корта е чудесно. Беше страхотно да тренирам с теб, Александра Еала. Следващия път ще бъда по-силен", написа в Инстаграм Рафа.

Припомняме, че Надал официално се сбогува с тениса миналата година на Купа "Дейвис", а през цялата 2025 г. имаше ангажименти в своята Академия, където помагаше в тренировките на германеца Александър Зверев. Неговото завръщане беше проследено от всички световни медии, които публикуваха снимки от споменатата тренировка, а закачливото обещание на Рафа, че следващия път ще бъде по-силен, намеква за състезателния плам, който никога не го е напускал.

Подобни моменти доказват, че Рафа все още е много активен в тениса и че иска да участва в създаването на нови шампиони.