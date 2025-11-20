Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Джокович с емоционална реч в Болоня

Джокович с емоционална реч в Болоня

  • 20 ное 2025 | 09:01
Джокович с емоционална реч в Болоня

"Тенис бащата" на Новак Джокович Никола Пили( почина през септември тази година. Ноле емоционално се сбогува с него в социалните мрежи, а след това на турнира в Атина, който сърбинът спечели в началото на ноември, беше отдадена почит на легендарния Ники. В сряда следобед на финалния турнир за Купа "Дейвис" целият тенис свят се сбогува с Пилич, а Новак отново беше там – в Болоня преди мача между Италия и Австрия, за да произнесе реч.

"Благодаря на всички, които дойдоха, това е момент на смесени емоции за мен. Когато научих новината, за мен това беше един от най-тъжните моменти, защото Ники беше изключително важен в моя живот, в моята кариера. Трябва да кажа, че няма по-добро състезание от Купа "Дейвис", за да се отпразнува това, което Ники Пилич направи. Той остава единственият селекционер в това най-важно отборно състезание, спечелил трофея с три държави – Германия, Хърватия и Сърбия. Това е невероятно постижение, което вероятно никой няма да повтори. Ники, винаги ще бъдеш помнен. Обичаме те", каза Новак Джокович в речта си в Болоня.

В пет случая Никола Пилич е бил част от шампионския отбор: Германия (1988, 1989, 1993), Хърватия (2005) и Сърбия (2010).

Освен Новак на сбогуването с Никола Пилич в Болоня присъстваха и Виктор Троицки, селекционер на отбора на Сърбия за Купа "Дейвис", както и Борис Бекер и Иван Любичич.

