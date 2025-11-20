Популярни
Неудържимите Тъндър подчиниха и Кингс

  • 20 ное 2025 | 10:39
  • 615
  • 0
Неудържимите Тъндър подчиниха и Кингс

Миналогодишният шампион в Националната баскетболна асоциация Оклахома Сити Тъндър победи Сакраменто Кингс със 113:99 за 15-ия си успех от началото на сезона. Това е седма победа от също толкова мачове като домакин за "гръмотевиците", които вече имат преднина от три мача пред втория в Западната конференция - Денвър Нъгетс.

Отборът на Оклахома наложи своя ритъм от самото начало, поемайки контрола над мача. До почивката вече бяха изградили преднина от осем точки (58:50), поставяйки основите за победата.

Доминацията на Тъндър продължи и през второто полувреме. С резултат 25:19 в третата четвърт те значително увеличиха преднината си и на практика предрешиха крайния изход. В последната част, въпреки че намалиха темпото, победата им не беше застрашена в нито един момент.

Носителят на приза за „Най-полезен играч“ от предишния сезон Шей Гилджъс-Алекзандър за пореден път поведе отбора си след представяне с 33 точки и 8 борби. Чет Холмгрен добави 21 точки и 7 борби, а за гостите от Калифорния Денис Шрьодер бе топреализатор с 21.

За Сакраменто това беше седма поредна загуба в шампионата и общо дванадесета от началото на кампанията.

