Монако се справи с яловото нападение на АСВЕЛ във френското дерби

Отборът на Монако записа изразителна победа срещу тима на АСВЕЛ Лион-Вильорбан с 84:52 (14:11 20:10 30:19 20:12).

Това бе първи мач от 12-тия кръг на Евролигата и след него монегаските се изкачиха на седмото място във временното класиране с баланс от 7-5.

Лион от своя страна е закотвен на дъното с едва 3 победи от началото на сезона и плейофите след края на редовния сезон изглеждат все по-голям мираж.

От Лион най-полезен бе Зак Селджас със 7 точки, 5 борби и една асистенция за 22:51 минути.

A RECORD win for @ASMonaco_Basket, highest margin of victory in the league since they joined! #RivalrySeries I #EveryGameMatters pic.twitter.com/cDRQiT0n9S — EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2025

От Монако Ели Окобо записа 11 точки, 4 борби и 5 асистенции в рамките на 21:49 минути.

В днешния 20-и ноември (четвъртък) най-престижния баскетболен турнир в Европа ще продължи с още четири мача.