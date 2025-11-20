Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Монако се справи с яловото нападение на АСВЕЛ във френското дерби

Монако се справи с яловото нападение на АСВЕЛ във френското дерби

  • 20 ное 2025 | 04:16
  • 83
  • 0
Монако се справи с яловото нападение на АСВЕЛ във френското дерби

Отборът на Монако записа изразителна победа срещу тима на АСВЕЛ Лион-Вильорбан с 84:52 (14:11 20:10 30:19 20:12).

Това бе първи мач от 12-тия кръг на Евролигата и след него монегаските се изкачиха на седмото място във временното класиране с баланс от 7-5.

Лион от своя страна е закотвен на дъното с едва 3 победи от началото на сезона и плейофите след края на редовния сезон изглеждат все по-голям мираж.

От Лион най-полезен бе Зак Селджас със 7 точки, 5 борби и една асистенция за 22:51 минути.

От Монако Ели Окобо записа 11 точки, 4 борби и 5 асистенции в рамките на 21:49 минути.

В днешния 20-и ноември (четвъртък) най-престижния баскетболен турнир в Европа ще продължи с още четири мача.

Следвай ни:

Още от Евролига

VIP гост на тренировката на Партизан преди мача с Фенербахче

VIP гост на тренировката на Партизан преди мача с Фенербахче

  • 19 ное 2025 | 18:47
  • 951
  • 0
Чави Паскуал: Не сме в лесна ситуация, но в Барселона няма преходни сезони

Чави Паскуал: Не сме в лесна ситуация, но в Барселона няма преходни сезони

  • 19 ное 2025 | 17:58
  • 628
  • 0
Ти Джей Шортс за ситуацията си в Панатинайкос и личния разговор с Атаман

Ти Джей Шортс за ситуацията си в Панатинайкос и личния разговор с Атаман

  • 19 ное 2025 | 17:20
  • 954
  • 0
Звезда на Цървена звезда за изказване на Желко Обрадович: Това се случва във всички съблекални

Звезда на Цървена звезда за изказване на Желко Обрадович: Това се случва във всички съблекални

  • 18 ное 2025 | 22:26
  • 2097
  • 0
Джабари Паркър се завърна и се включи в подготовката на Партизан

Джабари Паркър се завърна и се включи в подготовката на Партизан

  • 18 ное 2025 | 17:43
  • 956
  • 0
Какво ще стане, когато всички се върнат? Звезда прави чудеса без половин отбор! И то какъв!

Какво ще стане, когато всички се върнат? Звезда прави чудеса без половин отбор! И то какъв!

  • 18 ное 2025 | 14:49
  • 1044
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с тежка загуба в Шампионската лига

Левски с тежка загуба в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 22:00
  • 13219
  • 27
Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

  • 19 ное 2025 | 14:30
  • 19911
  • 109
Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 19 ное 2025 | 21:28
  • 6528
  • 1
България се изкачи в ранглистата на ФИФА

България се изкачи в ранглистата на ФИФА

  • 19 ное 2025 | 18:09
  • 18238
  • 45
Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

  • 19 ное 2025 | 16:07
  • 16066
  • 28
Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

  • 19 ное 2025 | 10:28
  • 10631
  • 15