Вукотич: Доволен съм как изиграхме мача днес

Старши треньорът на Миньор 2015 Ивица Вукотич говори след загубата на неговия отбор с 83:95 от тима на Черно море Тича с 83:95 в срещата от 8-ия кръг на Sesame НБЛ.

“Първо искам да честитя победата на отбора на Черно море. Тези момчетата не се предадоха 40 минути.

Аз съм доволен как моите момчета днес изиграха мача. Показаха как трябва да играем. 37 минути срещу квалитетен противник играхме силно и в защита, и в нападение. За нещо повече ни трябваше малко повече късмет.

Не мога да бъда недоволен. Това е начинът, по който трябва да играем и аз съм сигурен, че ако така се представяме и в останалите мачове със сигурност ще сме още по-добри.

Имам претенции през този шампионат да играем мач за мач и да побеждаваме във всеки. Надявам се с такава игра като днес, да бъдем в горната половина на таблицата в крайното класиране. Ние играем мач за мач, равносметката в края на май или началото на юни”, каза Вукотич.