Берое приключи участието си в Чалъндж къп

Берое отпадна от турнира по волейбол при мъжете Чалъндж къп. Старозагорци загубиха с 0:3 (26:28, 21:25, 19:25) като гости срещу Слован Братислава в мач-реванш от 1/32-финалите. Първата среща между двата отбора завърши с победа 3:2 в полза на старозагорци.

Българският отбор водеше с 13:9 и 19:16, но словаците изравниха до 20:20, след което получиха геймбол при 24:23. Берое успя да стигне до 26:26, но домакините спечелиха следващите две точки и направиха решителна крачка към класирането напред в третия по сила европейски клубен турнир.

Във втората и третата част Слован успяваше да контролира събитията на полето, докато Берое не успя да се противопостави успешно на домакините след изпуснатата инициатива в първия гейм.

Джеси Деланси завърши с 10 точки за "зелените" от Стара Загора, а 9 добави Спас Байрев.

Томаш Криско реализира 16 точки за отбора от Братислава.

СЛОВАН, БРАТИСЛАВА (СЛОВАКИЯ) - БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) 3:0 (28:26, 25:21, 25:19)

СЛОВАН: Юрай Затко 2, Петер Млинарчик 10, Михал Трубац 11, Томас Криско 16, Патрик Марьов 7, Андрей Билих 10 - Бартоломей Якубик-либеро (Доминик Форт)

Старши треньор: РОБИН ПЕНЛУХА

БЕРОЕ: Николай Манчев 1, Спас Байрев 8, Пламен Шекерджиев 4, Джеси Деланси 10, Бранислав Ханушек 3, Иван Латунов 4 - Петър Каракашев-либеро (Мартин Мечкаров 8, Рангел Витеков 1, Велизар Чернокожев 5)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ.