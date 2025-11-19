Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски допусна загуба на двойки в Бергамо

Донски допусна загуба на двойки в Бергамо

  • 19 ное 2025 | 21:19
  • 190
  • 0
Донски допусна загуба на двойки в Бергамо

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 100“ в Бергамо (Италия) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът и Денис Молчанов (Украйна) отстъпиха пред третите поставени в схемата Джошуа Парис и Маркъс Уилис (Великобритания) с 6:7(4), 3:6. Двубоят продължи 78 минути.

Първата част премина без нито един пробив и беше решена от тайбрек. В него Донски и Молчанов поведоха с 2-0, но спечелиха само две от следващите девет точки. Британците поведоха с пробив за 3:1 гейма във втория сет, Донски и Молчанов успяха да го върнат в седмия гейм, но Парис и Уилис стигнаха до още един брейк за крайното 6:3.

Утре Александър Донски ще играе във втория кръг в основната схема сингъл. Българинът постигна три поредни победи до момента, след като започна от квалификациите. За място на четвъртфиналите той излиза срещу Андреа Гуерери (Италия), който елиминира номер 2 Били Харис (Великобритания).

С представянето си до момента Донски заработи 11 точки за световната ранглиста, в която се намира под номер 731.

Следвай ни:

Още от Тенис

Гергана Топалова стартира с победа в Бока Ратона

Гергана Топалова стартира с победа в Бока Ратона

  • 19 ное 2025 | 21:20
  • 190
  • 0
Роси Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки в Гърция

Роси Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки в Гърция

  • 19 ное 2025 | 17:33
  • 376
  • 0
Федерер ще бъде въведен в Залата на славата на тениса

Федерер ще бъде въведен в Залата на славата на тениса

  • 19 ное 2025 | 16:34
  • 558
  • 0
Леонид Шейнгезихт отпадна на старта в Алкала де Енарес

Леонид Шейнгезихт отпадна на старта в Алкала де Енарес

  • 19 ное 2025 | 16:33
  • 330
  • 0
Адриан Андреев допусна загуба на двойки на "Чаланджър"-а в Монтемар

Адриан Андреев допусна загуба на двойки на "Чаланджър"-а в Монтемар

  • 19 ное 2025 | 15:31
  • 330
  • 0
Каратанчева стартира с победа в Анталия

Каратанчева стартира с победа в Анталия

  • 19 ное 2025 | 14:08
  • 845
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионска лига! Лас Палмас 2:0 Левски! Следете мача ТУК!

Шампионска лига! Лас Палмас 2:0 Левски! Следете мача ТУК!

  • 19 ное 2025 | 22:00
  • 5266
  • 5
Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

  • 19 ное 2025 | 14:30
  • 15921
  • 63
Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 19 ное 2025 | 21:28
  • 4492
  • 0
България се изкачи в ранглистата на ФИФА

България се изкачи в ранглистата на ФИФА

  • 19 ное 2025 | 18:09
  • 14092
  • 28
Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

  • 19 ное 2025 | 16:07
  • 13819
  • 25
Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

  • 19 ное 2025 | 10:28
  • 9416
  • 13