Донски допусна загуба на двойки в Бергамо

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 100“ в Бергамо (Италия) с награден фонд 145 250 евро.

Българинът и Денис Молчанов (Украйна) отстъпиха пред третите поставени в схемата Джошуа Парис и Маркъс Уилис (Великобритания) с 6:7(4), 3:6. Двубоят продължи 78 минути.

Първата част премина без нито един пробив и беше решена от тайбрек. В него Донски и Молчанов поведоха с 2-0, но спечелиха само две от следващите девет точки. Британците поведоха с пробив за 3:1 гейма във втория сет, Донски и Молчанов успяха да го върнат в седмия гейм, но Парис и Уилис стигнаха до още един брейк за крайното 6:3.

Утре Александър Донски ще играе във втория кръг в основната схема сингъл. Българинът постигна три поредни победи до момента, след като започна от квалификациите. За място на четвъртфиналите той излиза срещу Андреа Гуерери (Италия), който елиминира номер 2 Били Харис (Великобритания).

С представянето си до момента Донски заработи 11 точки за световната ранглиста, в която се намира под номер 731.