  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Националите по бокс заминаха за Европейското до 23 в Унгария

Националите по бокс заминаха за Европейското до 23 в Унгария

  • 19 ное 2025 | 21:14
  • 211
  • 0


Националният отбор на България заминава в петък с високи амбиции за Европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години. Шампионатът ще се проведе от 22 до 30 ноември в Будапеща, Унгария.

Седем боксьори ще защитават честта на България в унгарската столица, а целта пред тях е минимум два медала. Най-големи надежди се възлагат на трикратния шампион в тази възраст - Радослав Росенов, бронзов медалист от последното Световно първенство в Ливърпул. Към финал гледа и петият от шампионата на планетата - Уилиам Чолов. В отбора са още талантливи боксьори и медалисти за младежи и юноши като Викторио Илиев, Семион Болдирев, Румен Руменов, Стелиан Страхилов и Кирил Георгиев.

"Готови сме за Европейското първенство. Момчетата тренираха много усърдно, вложиха се максимално и слушаха какво им говорим през цялото време. Направихме хубав лагер в Гърция, за което благодаря на президента на федерацията Красимир Инински. Сега трябва да материализираме положения труд. Отиваме със седем боксьори, а целта минимум е два медала. Разбира се, очаквам всеки от тях да спечели отличие, имат нужния потенциал и умения. Въпрос е и на малко късмет. Нормално е най-големите надежди да са насочени към Радослав Росенов, който отива за рекордна четвърта титла. Няма боксьор в историята, който да го е правил. Уилиам Чолов също е утвърден вече в тази възраст, за него това е последно първенство до 23 години и вярвам, че може да играе финал. Другите момчета също имат качествата да спечелят медали, не отписваме нито един", каза треньорът на националния отбор Жоел Арате. Той ще води състава заедно със своя помощник Валентин Поптолев.

Съставът на България за ЕП до 23 години в Будапеща:
Радослав Росенов - 60 кг
Викторио Илиев - 65 кг
Румен Руменов - 70 кг
Стелиан Страхилов - 75 кг
Уилиам Чолов - 80 кг
Семион Болдирев - 85 кг
Кирил Георгиев - +92 кг

