  Далас готов да се откаже от Антъни Дейвис

Далас готов да се откаже от Антъни Дейвис

  • 19 ное 2025 | 19:41
Далас готов да се откаже от Антъни Дейвис

След уволнението на генералния мениджър Нико Харисън, Далас Маверикс е готов да проучи възможността за размяна на Антъни Дейвис, според ESPN. Клубът планира да оцени офертите за 32-годишното тежко крило-център преди крайния срок за размяна на играчи в НБА на 5 февруари.

Дейвис се присъедини към Далас през февруари 2024 г. като част от сделка с тима на ЛА Лейкърс, който пък се сдоби със словенската суперзвезда на Маверикс Лука Дончич.

Дейвис е изиграл 14 мача за Далас, откакто се присъедини към тексасци. В момента той се възстановява от контузия на прасеца.

Далас, с 4 победи в 15 мача, е на 12-о място в класирането на Западната конференция на НБА.

Снимки: Gettyimages

