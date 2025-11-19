Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Неостаряващият ЛеБрон Джеймс - завръщане и пореден флирт с историята

Неостаряващият ЛеБрон Джеймс - завръщане и пореден флирт с историята

  • 19 ное 2025 | 19:07
  • 808
  • 0
Неостаряващият ЛеБрон Джеймс - завръщане и пореден флирт с историята

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс вярва, че е способен да играе за всеки отбор.

"Никога не съм имал конкретна позиция. Няма отбор в света, за който да не мога да играя. Мога да направя абсолютно всичко на игрището", каза Джеймс, след като официално встъпи в 23-ия си сезон в НБА.

Джеймс от една страна счупи рекорда на Винс Картър, който има 22 поредни сезона в НБА, а освен това задмина и легендарния стрелец Реджи Милър в класацията за най-много вкарани тройки в НБА, измествайки го от шестото място.

40-годишният ЛеБрон дебютира за Лейкърс този сезон при победата над Юта Джаз. Той записа 11 точки, 12 асистенции и 3 борби за 30 минути игра при успеха на "Езерняците" срещу Юта със 140:126, вкарвайки две тройки. Джеймс пропусна началото на сезона поради контузия.

Снимки: Gettyimages

