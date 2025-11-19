Атанас Арнаудов спечили златото на сабя на Световното за ветерани в Бахрейн

Блестяща игра на сабльора Атанас Арнаудов на световното по фехтовка за мъже и жени в Манама, Бахрейн.

В много оспорвани двубои срещу най-силните в света Арнаудов направи серия от победи през целия ден и стигна до финала, където беше с феноменална игра. Златото е второ за България и първо от успеха на легендарния Васил Етрополски в Москва през 2009 година.

В Бахрейн Етрополски нямаше шанс и остана 11-ти. До директни елиминации стигнаха Борислав Велков и Людмил Пелов, които играха един срещу друг. Доайенът и журналист Иван Такев достигна до елиминации в неговата група 60+ и показа завидна форма. От скоро към БФФ е учредена ветеранска секция.