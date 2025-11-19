Популярни
Кай Кара-Франс беше премахнат от списъците на UFC

  • 19 ное 2025 | 17:55
  • 409
  • 0

Кай Кара-Франс си взима почивка от битките в UFC.

След последната актуализация на ранглистите, последвала събитието UFC 322, възникнаха въпроси относно изчезването на Кара-Франс (25-12 MMA, 8-5 UFC) от официалната класация в категория „муха“. 32-годишният боец от Нова Зеландия, който миналата седмица заемаше пето място, вече изобщо не фигурира в топ 15.

Каква е причината?

Според информация на спортния журналист Ариел Хелуани, бившият претендент за титлата в категория „муха“ е уведомил UFC, че ще си вземе едногодишна почивка от битките. Тъй като е заявил, че няма да бъде активен и се е оттеглил от програмата за антидопингови тестове, той вече не отговаря на условията за участие в ранглистите на UFC. Той не се оттегля от спорта, а иска да се съсредоточи върху личния си живот през следващите месеци.

Кара-Франс имаше само един двубой през 2025 г. – мач за безспорната титла срещу Алешандре Пантожа на UFC 317. Пантожа спечели срещата чрез събмишън в третия рунд. Кара-Франс си заслужи шанс за титлата, след като през миналия август постигна победа с нокаут в първия рунд над Стив Ерцег на UFC 305, която му донесе и бонус.

