  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Рилски спортист приключи с евротурнирите с гръмко поражение

Рилски спортист приключи с евротурнирите с гръмко поражение

  • 19 ное 2025 | 22:55
  • 618
  • 0
Рилски спортист приключи с евротурнирите с гръмко поражение

Рилски спортист приключи участието си в турнира ФИБА Къп с поражение. Българският шампион отстъпи с 64:91 пред КК Босна като гост в последния шести кръг на груповата фаза. Така Рилецо остана на последното четвърто място в Група "А" с 1 победа и 5 загуби. Единствения си успех тимът от Самоков записа у дома над полския Люблин.

На първите две места в групата завършват Мурсия и КК Босна, а Люблин ще трябва да се задоволи с третата позиция.

По този начин българският тим приключва участието си в европейските клубни турнири за този сезон. Напред в надпреварата продължават победителите от десетте групи, както и шест от най-добрите втори състави.

Баскетболистите на домакините водеха през по-голямата част от двубоя. В края на първото полувреме те успяха да натрупат преднина от 42:30, а през третата част тя достигна 13 при 60:47.

В началото на последната четвърт българите не успяха да отбележат кош повече от три минути и половина, съперниците им направиха серия от 12:0 и предрешиха изхода на двубоя. Четири минути преди края играчите на КК Босна поведоха със 78:55 и без проблеми доиграха мача.

За Рилски спортист най-полезен беше Майк Едуардс с 22 точки и 8 борби, 17 точки записа Алън Арнет. Американецът Чейс Одиж се отличи с 28 точки за босненците, 16 и 6 борби добави Доко Салич.

Сега българският шампион ще се съсредоточи върху участието си в Sesame Национална баскетболна лига, където на 25 ноември предстои двубой с Ботев Враца в Ботевград.

Снимка: ФИБА Баскетбол

СТАТИСТИКА НА МАЧА

