Чави Паскуал: Не сме в лесна ситуация, но в Барселона няма преходни сезони

Новият треньор на Барселона Чави Паскуал даде тон за новата ера в тима на официалното си представяне, като подчерта, че единствената му цел са победи и титли, въпреки трудностите. Барселона обърна нова страница, като Чави Паскуал се завърна на пейката, за да се опита да поведе испанския гранд отново по пътя на успеха. Каталунският треньор, който наследи Жоан Пеняроя, е призован да преобрази отбора и да се справи с предизвикателна ситуация.

Паскуал, който в миналото е стъпвал на европейския връх с "блаугранас", е изправен пред първото си голямо предизвикателство: мач от Евролигата срещу Анадолу Ефес.

По време на медийния ден бившият треньор на Панатинайкос изясни намеренията си. Той подчерта, че основната му цел е победа във всеки мач и изчисли, че отборът ще се нуждае от около два месеца, за да достигне желаното ниво на представяне. В същото време той уточни, че не би приел предложението на Жоан Лапорта, ако не вярваше в състезателните възможности на отбора за настоящия сезон.

"Дойдох в Барселона по една причина: да печеля. Не сме в лесна ситуация, но в Барселона няма преходни сезони. Мисля, че с този отбор можем да направим страхотни неща този сезон, а не следващия. Ако чувствах, че не можем да направим нищо тази година, щях да кажа на ръководството да говорят за следващия сезон, но нямаше да дойда сега. Това ще бъде труден и дълъг процес. Не сме в позиция да печелим титли, но ще се опитаме да го направим или да се доближим максимално до това", сподели 53-годишният Паскуал, извел Барса до триумф в Евролигата през 2010 година.

Снимки: Imago