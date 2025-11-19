Популярни
Роси Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки в Гърция

  • 19 ное 2025 | 17:33
Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната българка и Елена Бърбулеску (Румъния) разгромиха Шира Бухадана (Израел) и Марика Джоунс (САЩ) с 6:0, 6:0 за 45 минути.

Александра Матева отпадна от надпреварата на двойки. Българката и Лавиния Пуяк (Румъния) претърпяха поражение от Елена Гийслер (Германия) и Симона Оджеску (Румъния) с 3:6, 0:6 за 63 минути.

Беатрис Спасова, която се класира за основната схема като „щастлива губеща" от квалификациите, загуби в първия кръг на сингъл от осмата поставена в схемата Наталия Сенич (Сърбия) с 1:6, 1:6.

