  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Напускащ шеф на Борусия (Дортмунд) посочи какво го е наранило

Напускащ шеф на Борусия (Дортмунд) посочи какво го е наранило

  • 16 ное 2025 | 17:17
  • 624
  • 0

Напускащият изпълнителен директор Ханс-Йоахим Ватцке казва, че спорът около президентската му кандидатура в Борусия Дортмунд го е наранил лично, тъй като той даде на членовете надежда за край на спорното спонсорство с производител на оръжие. На общото събрание следващия уикенд той ще бъде назначен за президент на клуба след 20 години като ръководител. Броени дни преди събитието настоящият шеф Райнхолд Лунов намекна, че иска да остане, което е възприемано като обида към Ватцке. Лунов вече се е оттеглил, но Вацке усети последиците от борбата за власт.

Байерн (Мюнхен) и Борусия (Дортмунд) с интерес към белгийски вундеркинд
Байерн (Мюнхен) и Борусия (Дортмунд) с интерес към белгийски вундеркинд

„Преживях някои неща през последните шест месеца, които не бях преживявал в 20 години преди това. Неща, които ми тежаха много, и лично“, каза той пред изданието schwatzgelb.de. „Спонсорите и аз говорихме и сме в процес на нормализиране на отношенията си. Връзки, които бяха много добри в продължение на много, много години. Ако имаше дори един глас против в която и да е комисия, нямаше да го направим.

Подписах договорите и след като мастилото изсъхна, изведнъж имаше хора на отговорни позиции, които се дистанцираха от това“, заяви още Ватцке. Той каза, че иска да повдигне въпроса отново на общото събрание в края на 2026 г., преди договорът с оръжейната компания да изтече следващата година. „И ако тогава се окаже, че мнозинството от членовете искат да не удължаваме договора, ще работя, за да гарантирам това“, обеща Ватцке. На събранието през 2024 г. обаче членовете вече гласуваха с мнозинство против ново споразумение.

Снимки: Gettyimages

