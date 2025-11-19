Георги Танчев гарантира зрелище и нокаут на MAX FIGHT 63

Георги Танчев не само гарантира седма победа в професионалния бокс за него, но и нокаут и абсолютно зрелище за публиката в зала "Левски София" на 29-и ноември, когато ще се проведе бойната гала MAX FIGHT 63.

26-годишният Танчев е със статистика от 6 победи в 6 двубоя, а в студиото на "Sportal FIght Club" заяви, че е по-класен боксьор от Андрей Санджура. Битката между двамата е планирана за четири рунда, но възпитаникът на Борислав Бояджиев е амбициран да не се стига до съдийско решение.

Бившият национал по бокс на Швейцария разказа за възможностите за шампионски битки, които могат да се открият пред него след първите му десет професионални срещи и е категоричен, че няма да се бави с натрупването на актив от победи и няма да си дава почивка след дула със Санджура.

Биткаджията сподели още причината да премине от олимпийския бокс към професионалния на 23-годишна възраст и коментира предстоящата битка между двама от най-класните боксьори в тегловата дивизия, в която той се състезава - Дейвид Бенавидес срещу Антъни Ярд.

