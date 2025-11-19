Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Федерер ще бъде въведен в Залата на славата на тениса

Федерер ще бъде въведен в Залата на славата на тениса

  • 19 ное 2025 | 16:34
  • 306
  • 0
Федерер ще бъде въведен в Залата на славата на тениса

Роджър Федерер ще бъде въведен в залата на славата на тениса на церемония, насрочена за август 2026 година в Нюпорт, Роуд Айлънд, съобщиха организаторите на събитието.

Федерер спечели 20 титли от Големия шлем, първият тенисист, направил това постижение и спечели 103 титли в кариерата си, преди да прекрати кариерата си през 2022 г. Той заемаше първото място в световната ранглиста рекордните 237 седмици поред между 2004 и 2008 г.

„Огромна чест е да бъда въведен в Международната зала на славата на тениса и да застана редом до толкова много от великите шампиони в играта... да бъда признат по този начин от спорта и от моите колеги е голямо признание“, каза Федерер в изявление, споделено от залата на славата.

Швейцарецът заемаше първото място в ранглистата на ATП в продължение на 310 седмици по време на кариерата си и имаше дългогодишни съперничества с Рафаел Надал и Новак Джокович, другите двама от „голямата тройка“ на мъжкия тенис по това време.

„През цялата си кариера винаги съм ценял историята на тениса и примера, даден от тези, които са били преди мен... Очаквам с нетърпение да посетя Нюпорт следващия август, за да отпразнувам този специален момент с тенис общността“, добави 44-годишният тенисист.

