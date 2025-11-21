12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

Пет мача слагат край на 12-ия кръг на Евролигата тази вечер.

В 21:15 часа българско време Олимпиакос и Александър Везенков посрещат в Пирея Париж.

В 21:30 ч. два от отборите в долната половина на таблицата - Виртус Болоня и Макаби Тел Авив, ще премерят силите си на италианска земя.

Пак в 21:30 ч. Партизан излиза в Белград срещу действащия шампион Фенербахче, а в същия час Баскония се изправя срещу Байерн Мюнхен.

В 22:00 часа Цървена звезда и Коди Милър-Макинтайър, един от лидерите в класирането в Евролигата, гостуват на Валенсия в един от най-интересните двубои от кръга.