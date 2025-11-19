Ти Джей Шортс за ситуацията си в Панатинайкос и личния разговор с Атаман

Лятното попълнение Ти Джей Шортс коментира предстоящия мач на Панатинайкос срещу Дубай, като подчерта доброто настроение в отбора и запази в тайна подробностите от скорошния си разговор с треньора Ергин Атаман. Гардът на "зелените" разговаря с представители на медиите преди мача от 12-ия кръг на Евролигата.

"Енергията в отбора е добра. Идваме след две силни тренировки и искаме да запазим инерцията, която натрупахме от предишната "дяволска седмица", заяви той в началото и добави относно личното си представяне: "Когато успявам да допринеса, това повишава самочувствието ми. Надявам се да продължа да помагам на отбора и да намирам начини да бъда ефективен, докато съм на терена. Няма тайна, рецептата е работата, която вършим всеки ден", сподели бившата звезда на Париж.

Запитан за разговора си с треньора Ергин Атаман, Шортс предпочете да не разкрива подробности: "Това ще остане лично. Имахме среща в кабинета му, където обсъдихме въпроси, свързани с баскетбола".

Снимки: Imago