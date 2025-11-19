Тъжна вест: Отиде си бившият баскетболист Георги Петров

На 64 години ни напусна Георги Петров - дългогодишен баскетболист на отборите на Пътен строител и Фикосота, съобщава БК Шумен.

"С прискърбие трябва да Ви съобщим, че на 64 години е починал Георги Петров – дългогодишен състезател на „Пътен строител“ и „Фикосота“ Шумен. Изказваме съболезнования на неговите близки, приятели и съотборници.

Погребението ще се състои утре – 20 ноември от 12.00 ч. в гробищен парк на град Варна", пишат от шмунеския клуб на официалния си сайт.

Екипът на Sportal.bg изказва искрени съболезнования на семейството и близките на Георги Петров!