Адриан Андреев допусна загуба на двойки на "Чаланджър"-а в Монтемар

Адриан Андреев отпадна в първия кръг на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 75“ в испанския град Монтемар (Испания) с награден фонд 91250 евро.

Българинът и Йонас Форейтек от Чехия загубиха от шведите Ерик Гревелиус и Адам Хейнонен с 2:6, 2:6 за около час на корта.

Шведските тенисисти реализираха четири от седемте си точки за пробив в двата сета. Скандинавците спечелиха 89 процента от разиграванията си след първи сервис, което им донесе победата. Те редовно се състезават заедно, докато Андреев за първи път играе на двойки заедно с Форейтек.

В понеделник Андреев беше елиминиран и в началото на надпреварата на сингъл в Монтемар, отстъпвайки на руснака Иван Гахов с 3:6, 3:6.

24-годишният софиянец не се състезаваше през по-голямата част от сезона заради здравословни проблеми. В началото на октомври той се завърна на корта след шестмесечно отсъствие.