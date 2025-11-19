Пепелянката влиза в битка в Мадрид този петък

Българският боксьор Йосиф Панов ще се бие за европейската титла EBU Silver в полусредна категория.

На 21 ноември (петък) в Мадрид Панов ще се изправи срещу испанеца Аарон Алхамбра и при победа ще може да претендира за титлата на Европейския боксов съвет.

Преди двубоя с Алхамбра българинът е в серия от 24 поредни победи. Той е бивш световен шампион на базираната в Германия Универсална боксова организация (UBO).

По време на подготовката си Панов проведе спаринги с боксьори от топ 50 на световната ранглиста и тренираше в Италия, Испания, Латвия, Чехия и Турция.