Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
Френски тест за Олимпиакос и Александър Везенков тази вечер. В 21:15 часа българско време гръцкият гранд приема в "Двореца на мира и приятелството" Париж в среща от 12-ия кръг на Евролигата.

"Червено-белите" от Пирея ще искат да заличат горчивия вкус от поражението от Олимпия Милано на италианска земя миналата седмица. Олимпиакос е със 7 победи и 4 загуби дотук в надпреварата.

Париж пък започна оптимистично сезона в турнира, но влезе в серия от 4 поредни загуби преди да я прекъсне с домакински успех над Валенсия, постигнат след силно второ полувреме за французите. Париж е с 5 победи и 6 поражения през настоящия сезон в Евролигата.

В двете срещи, които изиграха миналия сезон, Олимпиакос и Париж си размениха по една победа като гост. Първо французите изненадаха гръцкия гранд с 96:90 в Пирея през декември 2024-а, а после Везенков и компания "върнаха жеста" с 90:73 през февруари.

Треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас няма да може да разчита до края на сезона на гарда Кийнън Еванс, който получи нова зверска контузия, този път в ахилеса, при официалния си дебют за отбора при победата срещу Жалгирис. Аут за дълго е и възстановяващият се от тежка травма на коляното френски център Мустафа Фал. В часовете преди началото на мача ще се реши дали Тайсън Уорд ще вземе участие в двубоя, а на линия се очаква да бъде Франк Нтиликина.

Наставникът на парижани Франческо Табелини няма почти никакви проблеми със състава си, като единствено Ламар Стивънс и новото попълнение Джаред Роудън ще са до последно под въпрос.

Снимки: Imago

