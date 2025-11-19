Моника Кръстева с 31 точки в драма за Алтамура

Българската волейболистка Моника Кръстева, която бе част и от женския национален отбор, и нейният Панбиско Леонеса (Алтамура) претърпяха пета загуба в италианската Серия А2. Воденият от Матео Дел′Ана отбор отстъпи на Футура Джовани Бусто Арсицио с 3:2 (28:30, 25:18, 25:23, 26:28, 11:15) в двубой от осми кръг на група В, изигран в Алтамура.

"Лъвиците" от южна Италия са на осма позиция в таблицата с 9 точки (3 победи, 5 загуби). Бусто Арсицио е на седмо място със същия актив и баланс.

Моника Кръстева изигра нов много силен мач, като се отчете с 31 точки (1 ас, 3 блокади). Биериа Тай Масин добави 22 точки (1 блокада). За съперника Вероника Таборели завърши с 28 точки (3 аса, 1 блокада), с 20 точки се разписа Аличе Фарина (2 аса, 7 блокади).

В следващия кръг Кръстева и съотборничките й срещат Траспорти Бресан Офаненго, на 23 ноември (неделя) в 18:00 ч.