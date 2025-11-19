Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Каратанчева стартира с победа в Анталия

Каратанчева стартира с победа в Анталия

  • 19 ное 2025 | 14:08
  • 240
  • 0
Каратанчева стартира с победа в Анталия

Националките на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева и Изабелла Шиникова записаха съответно победа и загуба на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 3 Каратанчева се наложи над Амина Аншба (Русия) със 7:5, 6:3 за малко повече от два часа игра.

Първият сет предложи седем пробива. Българката успя да поведе в резултата, след като взе подаването на съперничката си в 12-ия гейм. Във втората част тя доминираше, затваряйки мача с брейк и с гейма на нула.

Във втория кръг Каратанчева ще играе срещу победителката от двубоя между германската квалификантка Анжелина Виргес и Фиона Ганц (Швейцария).

Петата в схемата Шиникова отстъпи пред Валерия Юшченко (Русия) с 3:6, 3:6 за 79 минути.

Вчера Шиникова и Каратанчева стартираха с победи на двойки в надпреварата.

Следвай ни:

Още от Тенис

Елизара Янева стартира с убедителна победа в Търнава

Елизара Янева стартира с убедителна победа в Търнава

  • 18 ное 2025 | 19:29
  • 1475
  • 1
Алекса и Лиа Каратанчеви с победа на двойки в Анталия

Алекса и Лиа Каратанчеви с победа на двойки в Анталия

  • 18 ное 2025 | 19:27
  • 671
  • 0
Една българска победа на турнир в Ираклион

Една българска победа на турнир в Ираклион

  • 18 ное 2025 | 17:46
  • 796
  • 0
Алкарас и Фриц са първите сигурни за Laver Cup 2026

Алкарас и Фриц са първите сигурни за Laver Cup 2026

  • 18 ное 2025 | 17:09
  • 1206
  • 0
Анас Маздрашки записа две убедителни победи в Алкала де Енарес

Анас Маздрашки записа две убедителни победи в Алкала де Енарес

  • 18 ное 2025 | 16:58
  • 939
  • 0
Донски преодоля първи кръг в Бергамо

Донски преодоля първи кръг в Бергамо

  • 18 ное 2025 | 16:24
  • 598
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

  • 19 ное 2025 | 14:30
  • 1577
  • 3
България може! Треснахме Грузия

България може! Треснахме Грузия

  • 18 ное 2025 | 23:38
  • 145145
  • 583
Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 10:06
  • 5506
  • 5
Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

  • 19 ное 2025 | 10:28
  • 3621
  • 6
Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

  • 19 ное 2025 | 11:42
  • 3926
  • 18
Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?

Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?

  • 18 ное 2025 | 23:52
  • 33570
  • 31