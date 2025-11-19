Локо (Пд) направи обзор на представянето на националните си състезатели

Локомотив (Пловдив) направи обзор на представянето на четиримата си национални състезатели, които играха за страните си по време на паузата в efbet Лига. Ето кратък обзор на свършеното от тях:

Тестове за всички футболисти на Локо (Пловдив)

Адриан Кова:

Започна като титуляр за Венецуела в срещата с Канада, която бе загубена с 0:2. Кова остана на терена за “Ла Винотинто” до 87-ата минута. Футболистът на Локомотив не взе участие в първата контрола на Венецуела – победа с 1:0 над Австралия.

Тодор Павлов:

Игра цял мач при загубата на България U21 от Шотландия U21 с 0:1 в Мъдъруел.

Дузпа посече младежите в Шотландия

Парвиз Умарбаев:

Записа едно полувреме за Таджикистан при успеха над Тимор-Лесте с 5:0 и се отчете с асистенция при първото попадение на “белите”.

Уникален малшанс лиши България U19 от класиране напред за Европейското

Севи Идриз:

Започна като титуляр и в трите срещи на България U19 срещу Унгария U19 (1:1), Франция U19 (1:2) и Фарьорски острови U19 (3:0). Отчете се със силни игри и асистенция при попадението срещу французите.