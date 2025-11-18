Шотландия (21) 0:0 България (21) - нашите натискат

Младежкият национален отбор на България гостува при 0:0 на Шотландия в петия си мач от Група “В” на квалификациите за Евро 2027.

Към момента двата тима имат еднакъв актив - 7 точки и поделят третото място, но нашите момчета са с мач по-малко. Лидер е Португалия с 12, а втори е Чехия с девет. Останалите тимове в групата Азербайджан и Гибрлатар са съответно с две и нула.

България започна по-добре срещата и първата опасност дойде в шестата минута, когато Никола Илиев стреля точно, но вратарят Руаирд Адамс изби. Малко по-късно Балов се озова на добра позиция и след като се освободи от защитник стреля, но вратарят отново изби.

ШОТЛАНДИЯ 0:0 БЪЛГАРИЯ

ШОТЛАНДИЯ: 1. Адамс, 22. Алан, 20. Мулън, 5. Греъм, 3. Лобан, 16. Монтгомъри, 14. Уотсън, 5. Уре, 7. Мебуде, 23. Тод, 15. Стивън

БЪЛГАРИЯ: 1. Андреев, 15. Папазов, 4. Павлов, 14. Иванов, 5. Полендаков, 21. Панайотов, 22. Митков, 16. Маринов, 18. Балов, 10. Илиев, 9. Рупанов