Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U21
  3. Шотландия (21) 0:0 България (21) - нашите натискат

Шотландия (21) 0:0 България (21) - нашите натискат

  • 18 ное 2025 | 19:48
  • 5127
  • 13

Младежкият национален отбор на България гостува при 0:0 на Шотландия в петия си мач от Група “В” на квалификациите за Евро 2027.

Към момента двата тима имат еднакъв актив - 7 точки и поделят третото място, но нашите момчета са с мач по-малко. Лидер е Португалия с 12, а втори е Чехия с девет. Останалите тимове в групата Азербайджан и Гибрлатар са съответно с две и нула.

България започна по-добре срещата и първата опасност дойде в шестата минута, когато Никола Илиев стреля точно, но вратарят Руаирд Адамс изби. Малко по-късно Балов се озова на добра позиция и след като се освободи от защитник стреля, но вратарят отново изби.

ШОТЛАНДИЯ 0:0 БЪЛГАРИЯ

ШОТЛАНДИЯ: 1. Адамс, 22. Алан, 20. Мулън, 5. Греъм, 3. Лобан, 16. Монтгомъри, 14. Уотсън, 5. Уре, 7. Мебуде, 23. Тод, 15. Стивън

БЪЛГАРИЯ: 1. Андреев, 15. Папазов, 4. Павлов, 14. Иванов, 5. Полендаков, 21. Панайотов, 22. Митков, 16. Маринов, 18. Балов, 10. Илиев, 9. Рупанов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Християна Гутева и Радослав Гидженов заедно на мач от женската Шампионска лига

Християна Гутева и Радослав Гидженов заедно на мач от женската Шампионска лига

  • 18 ное 2025 | 15:14
  • 1196
  • 3
България U15 с обрат и победа срещу Молдова

България U15 с обрат и победа срещу Молдова

  • 18 ное 2025 | 15:04
  • 1787
  • 1
ЦСКА U9 тренира и обядва с първия отбор на "червените" в Панчарево

ЦСКА U9 тренира и обядва с първия отбор на "червените" в Панчарево

  • 18 ное 2025 | 14:53
  • 2274
  • 8
Спартак (Пд) към феновете: Събираме се на клубната база и оттам всички заедно с 11-ката за дербито с Марица

Спартак (Пд) към феновете: Събираме се на клубната база и оттам всички заедно с 11-ката за дербито с Марица

  • 18 ное 2025 | 14:35
  • 697
  • 0
ЦСКА пусна билетите за мача с Ботев (Пловдив)

ЦСКА пусна билетите за мача с Ботев (Пловдив)

  • 18 ное 2025 | 12:24
  • 1194
  • 7
Херо с кратък коментар за националния отбор

Херо с кратък коментар за националния отбор

  • 18 ное 2025 | 12:20
  • 1812
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България - Черна гора 32:36 след края на първото полувреме

България - Черна гора 32:36 след края на първото полувреме

  • 18 ное 2025 | 19:52
  • 5547
  • 4
България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 24292
  • 156
Джордан Айб: Дойдох с амбиция в Локомотив, в Ливърпул Клоп ни бе като баща

Джордан Айб: Дойдох с амбиция в Локомотив, в Ливърпул Клоп ни бе като баща

  • 18 ное 2025 | 17:56
  • 3564
  • 4
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 31742
  • 46
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 12806
  • 3