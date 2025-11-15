Тестове за всички футболисти на Локо (Пловдив)

Кондиционният треньор на Локомотив (Пловдив) Николай Лесков проведе вчера и днес тестове с всички футболисти за установяване на асиметрия, мускулен дисбаланс и измерване на силата.



Това се прави с цел мониторинг и редовен контрол на индивидуалното състояние на всеки един от играчите в представителния отбор на "черно-белите".

Междувременно Локомотив (Пловдив) спечели първото издание на Международен футболен турнир за ветерани „Съединени чрез спорта“. На финала “черно-белите” надвиха Брера след изпълнение на дузпи. На трето място остана Ботев (Пловдив), а на четвърто – Победа (Стар Бешенов).

Събитието бе организирано от Гражданска инициатива „Съединени българи“ с любезното съдействие на ПФК Локомотив (Пловдив). Надпреварата се проведе на стадион „Локомотив“ в парк “Лаута” и обедини четири отбора, свързани с българските общности от Балканите и Източна Европа.

Първи 1/2-финал: Локомотив – Победа 2:0

Стефан Саламанов даде аванс на “черно-белите” за 1:0 в 13-ата минута на мача. Минути по-късно Здравко Лазаров нацели страничната греда на гостите. В началото на второто полувреме Георги Иванов отбеляза за 2:0.

Втори 1/2-финал: Ботев – Брера 0:2

Отборът от Струмица стигна до финала с по едно попадение във всяко полувреме. Първият гол бе дело на бившия играч на Локомотив Зоран Балдовалиев, а Георгиев оформи крайното 0:2.

Мач за трето място: Победа – Ботев 0:2

Двата тима предложиха оспорван мач. “Жълто-черните” вкараха за 0:1 пет минути преди края на мача, а крайното 0:2 бе оформено в заключителните секунди на срещата.

Финал: Брера – Локомотив 0:0 (1:4 след дузпи)

Редовното време завърши без отбелязан гол, като се стигна до изпълнение на дузпи. Там “черно-белите” бяха безпогрешни от бялата точка и постигнаха успех с 4:1.

След края на срещата се проведе награждаването, като имаше и индивидуални награди.

Най-добър играч: Здравко Лазаров

Най-добър вратар: Ристе Митев

Голмайстор: Зоран Балдовалиев