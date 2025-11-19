Стив Кър: Натовареният график в НБА води до повече контузии

Старши треньорът на Голдън Стейт Уориърс Стив Кър, смята, че все по-натовареният график в Националната баскетболна асоциация води до увеличение в броя на контузиите сред играчите, съобщава ESPN. Според него все по-интензивната скорост на игра, в комбинация със сгъстената програма, е причина за повече травми в мускулите и сухожилията на баскетболистите.

Само в последните два дни Янис Адетокумбо, Виктор Уембаняма и Стефон Касъл претърпяха контузии от подобно естество, които ще ги държат извън паркета за поне няколко седмици. Още петима играчи са аут дългосрочно с разтежения в прасеца - Антъни Дейвис, Тай Джероум, Дилан Харпър, Джа Морант и Джру Холидей.

„Медицинският щаб на Уориърс вярва, че натоварването, скоростта на играта и натрупването на умора водят до тези контузии. Играчите бягат по-бързо и повече, отколкото преди. Опитваме се да направим каквото можем, но имаме мач през ден. Не е лесно“, заяви Кър.

Четирикратният шампион с тима на Голдън Стейт Уориърс е от основните критици на настоящия график от 82 мача през редовния сезон в НБА и многократно е заявявал, че би било по-добре за всички двубоите да бъдат намалени на 72.

„Не сме имали една тренировка по време на този период, в който играем като гости. Нито една. От над седмица пътуваме - осем дни без тренировка. Само мач след мач. Няма нито време за възстановяване, нито за тренировки. Едно време имахме четири срещи в рамките на пет дни, което не беше страхотно, но поне имаше и четири дни между тези последователни мачове. Имаше цял ден за почивка, както и няколко за ползотворни тренировки“, добави наставникът на „воините“.

„Проблемът е, че така ще се генерират по-малко приходи. През 2025 година в Америка, това е невъзможно да се случи. Представете си някоя голяма компания да каже: „Знаеш ли какво, не ни интересува толкова стойността на акциите ни. Всъщност ни интересува повече да наемаме хора и да им даваме стабилна работа, и да правим продукта си по-добър“. Това няма как да се случи, знаете го“, завърши той.

Голдън Стейт Уориърс е на осмо място в Западната конференция с баланс от 9 победи и 7 загуби. Всяко от тези поражения дойде при гостуванията на отбора.