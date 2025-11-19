Популярни
Берое представи ново попълнение

  19 ное 2025 | 13:34
Берое представи ново попълнение

Мъжкият баскетболен Берое представи като свое ново попълнение гардът Николай Иванов, който за последно бе част от Миньор (Перник).

"Добре дошъл в зеленото семейство! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип", написаха от клуба при представянето на играча.

Николай Иванов е на 24 години и е юноша на Лукойл Академик. В кариерата си е играл за Академик София, Балкан Ботевград и Спартак Плевен. През миналия сезон той изигра 28 срещи за Миньор (Перни) и реализира средно по 6.0 точки.

Тази вечер мъжкият баскетболен Берое приема столичния Левски в среща от осми кръг на Националната баскетболна лига. Двубоят в зала "Стара Загора" започва в 19:00 часа. До този момент Берое е с актив от 3 победи и 4 загуби, а Левски е с една победа и пет загуби.

